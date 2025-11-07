Трамп задремал во время брифинга и подставил Вэнса под удар

В ходе ужина с лидерами государств Центральной Америки в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продемонстрировал необычное поведение, которое привлекло внимание американских средств массовой информации. Как сообщает издание Daily Beas, 79-летний глава государства выглядел уставшим и несколько раз переадресовал вопросы вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Особое внимание наблюдателей вызвал момент, когда Трамп, сидевший между Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио, попросил вице-президента ответить на вопрос журналистов о значении присоединения одной из стран к международным соглашениям.

"Вы не желаете ответить на этот вопрос, пожалуйста?" — обратился президент к своему заместителю.

Позднее, когда представитель телеканала спросил о решении федерального судьи по вопросу финансирования продовольственной программы, Трамп вновь перепоручил ответ Вэнсу. Вице-президент оперативно прокомментировал ситуацию, назвав судебное решение абсурдным и заявив, что федеральный суд не может указывать президенту во время приостановки работы правительства.

Это не первый случай необычного поведения американского лидера на публичных мероприятиях. Ранее во время утреннего брифинга, посвященного снижению цен на лекарственные препараты, Трамп несколько раз закрывал глаза во время выступления руководителя медицинской службы. Наблюдатели отмечают, что подобное поведение может создавать дополнительные сложности для всей администрации.