Пока вы не уснули: «привилегия» для россиян от Каллас и Кремль об «опале» Лаврова

«Это привилегия, а не данность»: Каллас сделала заявление о России

© OLIVIER MATTHYS/EPA/TACC

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что дополнительные визовые ограничения для россиян обусловлены инцидентами с беспилотными летательными аппаратами в Европе. Соответствующую публикацию она сделала в соцсети X, передает РИА Новости.

В Кремле прокомментировали "опалу" Лаврова

Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать многочисленные публикации в зарубежных и интернет СМИ, авторы которых утверждают, что глава МИД РФ «попал в немилость» и оказался в опале после срыва саммита Путина и Трампа в Будапеште.

Стало известно о миллионных долгах убитого в ОАЭ россиянина

© Соцсети

Telegram-канал SHOT сообщает, что российские судебные приставы взыскивают с криптоинвестора Романа Новака около семи миллионов рублей. Ранее в СМИ появилась информация, что Новак был убит за рубежом.

Разбившийся в Дагестане вертолет врезался в частный дом

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram

Потерпевший крушение вертолет Ка-226 в Дагестане при падении врезался в строящийся частный дом в населенном пункте Ачи-Су. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"

Продажа активов компании «Лукойл» и урегулирование украинского вопроса не имеют между собой никакой связи, это совершенно разные аспекты, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

Названы сроки выплаты январских пенсий

Выплаты российским пенсионерам будут произведены в полном объеме до начала праздничных выходных в декабре. График пенсионных начислений будет скорректирован с учетом этих дат, заявил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Mitsubishi зарегистрировала в России названия своих автомобилей

© ChameleonsEye/Shutterstock

Ушедший из России японский автопроизводитель Mitsubishi инициировал регистрацию своих брендов на российском рынке. Компания подала в Роспатент заявку на оформление трёх товарных знаков, следует из открытых данных электронной базы ФИПС.

Эксперты заявили, что ИИ уже сильнее человека в ряде задач

Эксперты в сфере искусственного интеллекта заявили, что ИИ уже сильнее человека в ряде задач. Об этом сообщает Financial Times.

Издание устроило мероприятие для лауреатов Премии королевы Елизаветы II в области инженерных наук, которым вручали награды на этой недели. Его посетили глава Nvidia Дженсен Хуанг, группа ученых из компании и глава по разработкам ИИ компании Meta* (организация признана в России экстремистской и запрещена) Янн Лекун.

Карпин объяснил, по какому принципу сформировал состав сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что окончательный состав команды на ноябрьский сбор и товарищеские матчи был сформирован в первую очередь из игроков, которые знакомы с требованиями тренерского штаба.

ГАИ проведёт рейды на пьяных автомобилистов в выходные 8-9 ноября

© Марина Молдавская/Коммерсантъ

Массовые проверки по выявлению пьяных водителей пройдут на дорогах в различных регионах России в ближайшую субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. «Рамблер/авто» рассказывает о том, где и каким образом пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

