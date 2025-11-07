Пока вы не уснули: «привилегия» для россиян от Каллас и Кремль об «опале» Лаврова
«Это привилегия, а не данность»: Каллас сделала заявление о России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что дополнительные визовые ограничения для россиян обусловлены инцидентами с беспилотными летательными аппаратами в Европе. Соответствующую публикацию она сделала в соцсети X, передает РИА Новости.
В Кремле прокомментировали "опалу" Лаврова
Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать многочисленные публикации в зарубежных и интернет СМИ, авторы которых утверждают, что глава МИД РФ «попал в немилость» и оказался в опале после срыва саммита Путина и Трампа в Будапеште.
Стало известно о миллионных долгах убитого в ОАЭ россиянина
Telegram-канал SHOT сообщает, что российские судебные приставы взыскивают с криптоинвестора Романа Новака около семи миллионов рублей. Ранее в СМИ появилась информация, что Новак был убит за рубежом.
Разбившийся в Дагестане вертолет врезался в частный дом
Потерпевший крушение вертолет Ка-226 в Дагестане при падении врезался в строящийся частный дом в населенном пункте Ачи-Су. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"
Продажа активов компании «Лукойл» и урегулирование украинского вопроса не имеют между собой никакой связи, это совершенно разные аспекты, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами, передает РИА Новости.
Названы сроки выплаты январских пенсий
Выплаты российским пенсионерам будут произведены в полном объеме до начала праздничных выходных в декабре. График пенсионных начислений будет скорректирован с учетом этих дат, заявил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Mitsubishi зарегистрировала в России названия своих автомобилей
Ушедший из России японский автопроизводитель Mitsubishi инициировал регистрацию своих брендов на российском рынке. Компания подала в Роспатент заявку на оформление трёх товарных знаков, следует из открытых данных электронной базы ФИПС.
Эксперты заявили, что ИИ уже сильнее человека в ряде задач
Эксперты в сфере искусственного интеллекта заявили, что ИИ уже сильнее человека в ряде задач. Об этом сообщает Financial Times.
Издание устроило мероприятие для лауреатов Премии королевы Елизаветы II в области инженерных наук, которым вручали награды на этой недели. Его посетили глава Nvidia Дженсен Хуанг, группа ученых из компании и глава по разработкам ИИ компании Meta* (организация признана в России экстремистской и запрещена) Янн Лекун.
Карпин объяснил, по какому принципу сформировал состав сборной
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что окончательный состав команды на ноябрьский сбор и товарищеские матчи был сформирован в первую очередь из игроков, которые знакомы с требованиями тренерского штаба.
ГАИ проведёт рейды на пьяных автомобилистов в выходные 8-9 ноября
Массовые проверки по выявлению пьяных водителей пройдут на дорогах в различных регионах России в ближайшую субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. «Рамблер/авто» рассказывает о том, где и каким образом пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».