Премьер Словакии рассказал о конфликте с Еврокомиссией

Словакию ждет конфликт с Европейской комиссией (ЕК) из-за внесения поправок в конституцию страны, закрепляющих верховенство национального права над европейским.

Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, передает издание SME.

«Мы с нетерпением ждем этого конфликта. Я не могу представить, чтобы какая-то международная организация могла указывать нам, сколько должно быть полов и кто может вступать в брак, а кто не может», — сказал он.

В конце сентября президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки, которые закрепляют в конституции признание только двух полов — мужского и женского.

За внесение предложенных правительством поправок проголосовало 90 из 99 присутствовавших на парламентском заседании депутатов. Значительная часть оппозиционных фракций воздержалась от участия в голосовании. Телеканал отметил, что конституционные поправки были одобрены минимальным необходимым числом голосов, согласно действующему законодательству – 90 из 150 членов парламента.

Фицо: Европа останется без штанов, если не сохранит свои традиции

Инициатором внесения поправок выступила ведущая партия правящей коалиции – «Направление – социальная демократия». Роберт Фицо, председатель партии и премьер-министр Словакии, ранее подчеркивал важность противодействия ситуациям, когда люди заявляют о себе как о «вертолете, кошке или собаке».