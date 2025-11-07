Освободили без залога: почему сын Каддафи провел 10 лет в тюрьме в Ливане

Власти Ливана освободили из-под стражи Ганнибала Каддафи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Мужчину 10 лет назад похитили боевики и обвинили в сокрытии информации о священнике, который пропал в 1978 году, — тогда Ганнибалу не было и трех лет. С тех пор Каддафи-младший находился в заключении. Как похитили Ганнибала и чем был известен его отец — в материале «Вечерней Москвы».

Похищение Ганнибала Каддафи

Ганнибал Каддафи, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, пропал в Сирии в декабре 2015 года в возрасте 40 лет. Он оказался в заложниках у местной шиитской группировки «Амаль». Каддафи-младший сам сообщил о похищении в видеообращении, которое позднее показали на телеканале Al Jadeed TV.

В том видео мужчина сообщил, что похитители перевезли его в Ливан и требуют информацию о судьбе священнослужителя Мусы Садра. Он основал «Амаль» и бесследно исчез в 1978 году во время гражданской войны в Ливане. Боевики считали, что Садру убили в тюрьме по приказу Каддафи-старшего. А семья священника была уверена, что он все еще жив и находится в заключении.

На момент пропажи Садра в 1978 году Каддафи-младшему было менее трех лет. Так и не получив от мужчины никакой полезной информации, боевики отпустили его буквально через несколько часов. А еще через два дня Каддафи-младшего снова взяли под стражу. Суд Ливана выдал ордер на его арест. Мужчину официально обвинили в сокрытии информации о Мусе Садре.

С тех пор Ганнибал Каддафи 10 лет провел в заключении, хотя ему не выносили никакого приговора. Его пытались освободить всеми возможными способами.

В 2018 году вопрос о дальнейшей судьбе Каддафи-младшего поднимал представитель президента РФ Михаил Богданов во время встречи с ливанскими политиками. В 2023 году генпрокурор Ливии Сиддик ас-Сур потребовал освободить сына экс-лидера страны. Но на ситуацию это никак не повлияло.

Освобождение после 10 лет заключения

В середине октября 2025 года суд Ливана дал Ганнибалу Каддафи возможность освободиться под залог в 11 миллионов долларов. Отмечалось, что мужчине нельзя будет выезжать за пределы страны. Но адвокаты Каддафи-младшего попросили суд отменить залог, отметив, что у мужчины нет нужной суммы.

— Мы подадим ходатайство об отмене залога. Каддафи был похищен, у него нет никаких документов, удостоверяющих личность, и за 10 лет не появилось никаких доказательств, которые могли бы доказать его вину в деле (об исчезновении — прим. «ВМ») Мусы Садра, — подчеркивали адвокаты.

6 ноября суд удовлетворил ходатайство и отменил залог. Еще Каддафи-младшему разрешили покидать Ливию.

По данным Libya Review, это произошло через несколько дней после того, как Ливан посетила ливийская делегация во главе с министром по коммуникациям и политическим вопросам Валидом аль-Лафи. Ливия поделилась с Ливаном собственным расследованием исчезновения Мусы Садра.

Чем были известны Каддафи

Ганнибал Каддафи — сын политика Муаммара Каддафи, который был фактическим лидером Ливии с 1969 по 2011 год. Он пришел к власти в результате военного переворота, который сам же возглавил. Тогда он вместе со своими сторонниками сверг короля Ливии Идриса I и захватил королевский дворец.

В то время Ливия носила название Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии (СНЛАД). В стране был установлен режим, в основу которого легли коммунистические народные комитеты и собрания. Каддафи сначала был верховным главнокомандующим, затем президентом, а после официально занял пост «лидера революции».

В 2011 году в Ливии начались массовые демонстрации. Жители страны требовали отставки Каддафи, который к тому моменту стоял во главе страны уже 42 года. При поддержке авиации НАТО противники режима Каддафи заняли ливийскую столицу Триполи и установили контроль почти над всей территорией страны.

20 октября 2011 года Муаммар Каддафи был убит повстанцами в окрестностях города Сирт. Там же лишили жизни его сына Муатасема. Ганнибал Каддафи бежал в Сирию, где его позднее арестовали. Еще одного сына экс-лидера Ливии Сейфа аль-Ислама арестовали, когда он пытался сбежать в Нигер. Дочери Каддафи Айше дали политическое убежище либо в Омане, либо в Эритрее.

