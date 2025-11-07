Премьер Польши обрушился с критикой на президента

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента страны Кароля Навроцкого и обвинил его в ведении войны с польским правительством. Об этом сообщает Onet.

Причиной критики стал отказ Навроцкого подписывать документ о присвоении офицерских званий сотрудникам Агентства внутренней безопасности и контрразведки Польши. В связи с этим сорвалась торжественная церемония, в которой должен был принять участие Туск. Традиционно церемония присвоения офицерских званий сотрудникам контрразведки проводится в дни, предшествующие Дню независимости Польши, который отмечается 11 ноября.

«Они должны были получить звание первого офицера до 11 ноября. Они этого повышения не получат. Не знаю, почему. На этот раз президент решил не подписывать эти повышения. Это продолжение его войны с польским правительством», — заявил Туск.

Wirtualna Polska: поляки не хотят замены Туска на Сикорского на посту премьера

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Туска способствует эскалации конфликта в европейском регионе, в частности, через Украину.