Правительство Норвегии рассматривает возможность предоставления Украине масштабного военного кредита в размере 100 миллиардов евро.

Согласно информации британской газеты The Times, для обеспечения этого займа может быть использована часть средств национального Суверенного фонда благосостояния, чьи активы оцениваются в 1,7 триллиона евро.

Последний шанс: Европа готова на все ради Украины

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, инициатива обсуждается на фоне заявлений европейских партнёров, в частности Дании, о том, что Норвегия, являясь членом НАТО, но не входя в ЕС, извлекает экономические выгоды из текущего конфликта. Эти предположения, по данным The Times, вызвали негативную реакцию в норвежском правительстве.

