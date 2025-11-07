Пакостная Европа показала скотское лицо россиянам

Еврокомиссия решила еще раз напакостить россиянам, а фактически выстрелила больной старухе-Европе в ее же костяную ногу. Брюссельские политики ограничили выдачи многократных шенгенских виз гражданам России. Бюрократы ЕС не стали как обычно долго мусолить эту тему и сработали вполне оперативно: новый запрет вступит в силу уже с 8 ноября.

Согласно заявлению Европейской комиссии, отныне гражданам России придется подавать заявление на новую визу всякий раз, когда они планируют поездку в ЕС. По утверждениям организаторов этой пакости, подобная мера позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей «для снижения любого потенциального риска для безопасности».

Вполне вероятно, что страдающие русофобской дурной болезнью евродеятели вообще запретили бы посещение гражданами РФ их «цивилизованного сада», но брюссельская Еврокомиссия не имеет права вводить полный запрет на въезд российских граждан на территорию объединения, а визовая политика находится в компетенции стран-членов ЕС.

Отметим, что, если верить утверждениям из Брюсселя, выданные ранее многократные шенгенские визы останутся действительны, однако отдельные страны ЕС смогут сокращать срок их действия.

В Еврокомиссии заявили, что это решение приняли после одобрения всеми государствами, входящими в Визовый комитет.

После введения рестрикций все заявления российских граждан на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля, пообещал еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. То есть, получается, что в большинстве случаев желающие побывать в Европе будут получать разрешение на однократный въезд, а не мультивизу. Исключение составят поездки по гуманитарным соображениям и наличие гражданства Евросоюза.

Ах, да! «Гуманисты» из Еврокомиссии великодушно пообещали: для диссидентов, независимых журналистов и правозащитников будут сделаны исключения. Правда, как указывает Reuters, «ограниченные».

"Трудно оправдать начало войны и ожидание свободного передвижения по Европе, - заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в понедельник. - ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся сбоев в работе беспилотников и саботажа на европейской территории. Поездки в ЕС - это привилегия, а не данность".

Интересно, если спросить у лимитрофной госпожи, ограничивал ли Евросоюз то самое свободное передвижение гражданам США, развязавших не одну и не две войны, что ответит эстонка Каллас? Попробуем догадаться: «Это другое!»

Представителями «цивилизованной Европы» утверждается, что якобы эти меры будут способствовать "целостности и безопасности" Шенгенской зоны. Это вряд ли. А вот огребут в конечном итоге граждане все той же Европы.

Трудно не согласиться с едким комментарием официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: «Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?»

По данным Еврокомиссии, в прошлом году число российских туристов сократилось до чуть более 550 тысяч по сравнению с 2019-м, когда Евросоюз посетили порядка 4 миллионов россиян.

Захарова высказалась об отмене ЕС мультивиз для россиян

Как напоминает РИА Новости, в сентябре 2022 года Евросоюз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, были повышены консульские сборы за выдачу виз и увеличены сроки рассмотрения заявлений. А осенью 2023 года Еврокомиссия ограничила въезд на территорию союза на автомобилях с российскими номерами.

Не хочется никого призывать к бойкоту (ездить или не ездить в Европу дело личное), но -- ей-же-ей! – лучше потратить свои деньги в своей стране, в России. А не ходить и унижаться, выпрашивая визы у «цивилизованных господ». Еще сами будут потом зазывать.

И да! Гори в аду, Евросоюз!