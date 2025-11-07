Украине предрекли тяжелые последствия из-за спора о территории

Украина может оказаться в крайне сложной позиции, если пойдет на уступки по территориальному вопросу. С таким предупреждением выступил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов».

По словам политика, отказ от защиты любой территории, оказавшейся в оперативном окружении, создает крайне опасный прецедент. Такой подход может иметь далеко идущие стратегические последствия для всей страны.

"Если сдавать каждую территорию, которая попадает в сложную ситуацию, то завтра мы будем сражаться возле Львова. Это факт", — заявил Костенко.

Накануне Минобороны России сообщило о том, что российские войска в результате наступательных действий смогли взять под свой контроль населенный пункт Успеновка в Запорожской области.