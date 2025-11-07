Украине предрекли тяжелые последствия из-за спора о территории
Украина может оказаться в крайне сложной позиции, если пойдет на уступки по территориальному вопросу. С таким предупреждением выступил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов».
По словам политика, отказ от защиты любой территории, оказавшейся в оперативном окружении, создает крайне опасный прецедент. Такой подход может иметь далеко идущие стратегические последствия для всей страны.
На Украине признали продвижение российских войск у Волчанска
Накануне Минобороны России сообщило о том, что российские войска в результате наступательных действий смогли взять под свой контроль населенный пункт Успеновка в Запорожской области.