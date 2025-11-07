СБУ заочно предъявила обвинения мэру Москвы Сергею Собянину

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение мэру Москвы, Сергею Собянину. Основанием для этого послужила организация "призыва россиян в рамках частичной мобилизации через московские центры на контрактную службу".

В распространённом заявлении подчёркивается, что градоначальник Москвы использует ресурсы и специалистов для создания инфраструктуры на территориях, находящихся под контролем Российской Федерации.

Мэру столицы, как указывается, предъявлено обвинение по статье ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины.