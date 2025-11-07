Украинский депутат «купил» жену с инвалидностью ради отсрочки от мобилизации

В Винницкой области Украины депутат оформил фиктивный брак с девушкой с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации. В отношении пары возбудили уголовные дела по статьям «Торговля людьми» и «Уклонение от призыва во время мобилизации». Об этом сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора страны.

— По данным следствия, в конце 2024 года депутат узнал о семье, где жили две сестры. Младшей было 18 лет, она имела инвалидность II группы и из-за состояния здоровья не осознавала значения своих действий, — говорится в сообщении.

Воспользовавшись тяжелым материальным положением семьи, чиновник с помощью старшей сестры девушки договорился о «браке» с ней в обмен на ежемесячные выплаты в размере три тысячи гривен (5,7 тысячи рублей — прим. «ВМ»). После регистрации брака он использовал медицинские документы «жены» и свидетельство о браке для оформления отсрочки от мобилизации, передает News.ru.

16 июня украинская полиция сообщила, что руководители медицинских учреждений в Кировоградской области выдавали годным к военной службе гражданам поддельные справки о физических недугах, помогая им уклоняться от мобилизации. Для получения такого документа каждый пациент давал врачам взятку суммой до 10,5 тысячи долларов (850,8 тысячи рублей — прим. «ВМ»).