Финский обозреватель Кости Хейсканен заявил, что идея президента Финляндии Александра Стубба по переговорам России и США говорит о неготовности Хельсинки к войне с Москвой. Об этом Хейсканен заявил «Царьграду».

Ранее Стубб заявил, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могли бы встретиться на саммите G20, который пройдет в Йоханнесбурге 20-24 ноября. Также президент Финляндии предположил, что саммит мог бы посетить Владимир Зеленский. Хейсканен назвал Стубба «марионеткой» Трампа.

По мнению Хейсканена, Стубб пытается «выторговать у США какое-то место», чтобы потом заявить, что именно он помог урегулировать конфликт. Обозреватель считает, что инициатива Стубба лишь подчеркивает рецессию в Финляндии.

В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

Хейсканен добавил, что Финляндия не готова к конфликту с Россией, а Стубб остается «политическим флюгером», который меняет свою позицию в зависимости от того, что скажет Трамп.

Путин поручил возглавить делегацию России на саммите G20 заместителю главы своей администрации Максиму Орешкину. Позже Трамп раскритиковал ЮАР и заявил, что страна вообще не должна входить в «Большую двадцатку», так как в некоторых районах республики «все очень плохо». Он сообщил, что не поедет на саммит. США на встрече представит вице-президент Джей Ди Вэнс.