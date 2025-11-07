Военного из США обманули на Украине на 85 тысяч долларов

Украинские мошенники выманили у американца, который служит в ВСУ, более 85 тысяч долларов (около семи миллионов рублей) на лазерное оружие против дронов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины.

По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за разработчиков оружия и заверили американца, что могут создать лазерное устройство для поражения дронов и ракет. Для убедительности они инсценировали демонстрацию «установки». После этого американец передал им требуемую сумму.

На самом деле никаких технологий и намерения производить оружие у мужчин не было, подчеркнули в Генпрокуратуре. Двум украинцам вменяют мошенничество, совершенное группой лиц.

Прокуроры подчеркнули, что потерпевший - гражданин США украинского происхождения, основатель школы подготовки военных, который служит в ВСУ с 2022 года. В сообщении отмечается, что пока ему удалось вернуть 20 тысяч долларов из потерянной суммы.

Ранее в Киеве сообщили, что украинец создал банду для обмана военных ВСУ, действовавшую через фиктивные интернет-магазины и страницы в соцсетях. Они размещали объявления о продаже автомобилей, шин, дронов и тепловизоров для военных.

После получения предоплаты мошенники прекращали связь с покупателями, блокировали телефоны и страницы, а средства переводили на подставные счета и снимали наличными. В общей сложности они получили более 20 миллионов гривен (около 38,5 миллиона рублей).