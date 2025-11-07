«Это привилегия, а не данность»: Каллас сделала заявление о России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что дополнительные визовые ограничения для россиян обусловлены инцидентами с беспилотными летательными аппаратами в Европе. Соответствующую публикацию она сделала в соцсети X, передает РИА Новости.

Сегодня стало известно, что Еврокомиссия запретила россиянам получать шенгенские мультивизы. Теперь они должны подавать заявление на новую визу каждый раз при въезде в страны ЕС. В заявлении ЕС говорится о рисках, связанных с миграцией, кибер- и промышленным шпионажем, а также использованием виз для пропаганды против Украины.

«ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС — это привилегия, а не данность», — заявила Каллас.

Захарова высказалась об отмене ЕС мультивиз для россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отреагировал на сообщения об ужесточении выдачи виз россиянам, заявив, что европейцы не забыли, как возводить стены.