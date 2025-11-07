Вучич допустил изменение позиции Сербии по антироссийским санкциям

Власти Сербии могут пересмотреть позицию по антироссийским санкциям. Такое развитие событий допустил президент страны Александр Вучич, его слова приводит издание Kurir.

«Совет национальной безопасности Республики Сербия спустя несколько дней после начала конфликта на Украине принял свое решение, и тогда я сказал, что это может продлиться месяц, два или три», — отметил Вучич.

По его словам, принятое решение выдержало проверку временем. Он напомнил, что руководство страны, включая правительство и Совет нацбезопасности Сербии, четыре года не вводило санкции против России. При этом, добавил Вучич, сербские власти могут пересмотреть прежнюю позицию.

«Как я уже сказал, ничего не могу вам гарантировать, но я слишком стар, чтобы так просто менять свое мнение», — подчеркнул он, добавив, что надеется на скорое завершение конфликта.

Сам Вучич неоднократно говорил, что выступает против введения антироссийских санкций. Президент ранее заявил, что требования властей Европейского союза к Белграду изменить свое отношение к протестам и поддержать санкции против Москвы соответствуют логике «цветной революции».