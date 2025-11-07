Шведский курорт превратился в форпост против России

Остров Готланд, расположенный в Балтийском море, - любимое место отдыха многих шведов. Однако в последние годы остров стал одним из ключевых стратегических объектов НАТО и «форпостом против России», пишет Bloomberg.

На местной военной базе Тофта сейчас находятся около 300 призывников. Это на 40 больше, чем в 2022 году. Вскоре численность военнослужащих базы будет «как минимум удвоена». Недавно для размещения избыточного количества военных был арендован особняк рядом с соседней фермой.

«Они [военные - прим.ред.] постоянно расширяются. Начинает казаться, что нас окружают», - рассказала 30-летняя фермерша Эйблин Макменамин.

Ландшафт Готланда - сочетание сельскохозяйственных земель и прохладных пляжей - наиболее известен как источник вдохновения для оскароносного режиссера Ингмара Бергмана. Обычно в октябре многие местные туристические компании закрываются на зиму, но в этом году строители, рестораторы, владельцы кафе и операторы общественного транспорта продолжают работать из-за сотен новых клиентов-военных.

Десять лет назад база Тофта представляла собой полигон для шведских военных, работающих неполный рабочий день. Сегодня призывники отрабатывают на базе навыки управления артиллерией, грузовиками и танками. Рост военного присутствия наглядно демонстрирует, как миллиарды евро новых расходов на оборону меняют облик сообществ вдоль восточных границ НАТО, подчеркивает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Готланд - стратегически важный участок в центре Балтийского моря, обеспечивающий контроль над воздушными и морскими путями с востока на запад в Калининград и Санкт-Петербург. На протяжении веков за него сражались шведы, датчане и немцы.

Во времена холодной войны на Готланде размещались тысячи шведских солдат, располагались сверхсекретные станции прослушивания и гавани для подлодок, но после распада СССР он был демилитаризован.