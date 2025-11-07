На Украине задержали мошенников, которые предлагали работу в офисе Зеленского

Коррупционеры, пытающиеся продать должности в окружении президента, столкнулись с правосудием. Группа аферистов, которая предлагала за 100 тысяч долларов высокопоставленную позицию в офисе Владимира Зеленского, была задержана правоохранительными органами.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, задержанные использовали дерзкую схему обмана. Лидер группы, его однофамилец, представлялся близким родственником влиятельного чиновника, чтобы придать своим обещаниям видимость достоверности.

О задержании преступной группы Ермак сообщил в своем Telegram-канале. Чиновник поблагодарил полицию за оперативную работу и призвал граждан быть бдительными.

«Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д. С., который назывался моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка», — написал он.

В своем обращении Ермак подчеркнул, что подобные инциденты будут расследоваться максимально тщательно, а все виновные понесут ответственность.