Названо имя вероятного преемника Трампа на посту президента США

Государственный секретарь США Марко Рубио в частных беседах заявил, что нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс рассматривается как главный претендент на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Марко ясно дал понять, что Джей Ди станет кандидатом от республиканцев, если захочет», — отметил источник, близкий к госсекретарю.

Ранее бывший вице-президент США Камала Харрис допустила, что снова пойдет на выборы главы государства в 2028 году, несмотря на свое поражение нынешнему главе государства Дональду Трампу.

До этого Трамп заявил, что вице-президент Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев. При этом, по словам американского лидера, есть и другие претенденты, например госсекретарь США Марко Рубио.