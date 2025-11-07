ЕК объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам

Еврокомиссия (ЕК) объявила о полном запрете выдачи новых многоразовых виз для граждан России.

"Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз", – говорится в заявлении комиссии.

Информация о прекращении выдачи шенгенских мультивиз ранее появилась в СМИ. Отмечалось, что российские граждане смогут получать только визы на однократный въезд за некоторыми исключениями.

При этом ЕК не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов, так как выдача виз остается национальной компетенцией.

В ЕК заявили, что не могут ввести общий запрет на выдачу виз россиянам

Как, в свою очередь, пояснил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян, вероятность полной отмены виз для России нулевая. По его словам, в туристическом секторе изменения не окажут существенного влияния, поскольку турагентства работают с визами на конкретные даты поездки.

При этом ранее Евросоюз в 19-м пакете санкций также запретил предоставлять туристические услуги в России. Данные меры были приняты для того, чтобы российская сторона не могла на этом зарабатывать. Кроме того, как утверждается, это необходимо для предотвращения "необязательных поездок европейцев в Россию".