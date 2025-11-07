В Днепропетровске введен мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта", о чем сообщили в аппарате уполномоченного по защите государственного языка на Украине.

Данный мораторий «введен в Днепре (Днепропетровске – Ред.)» по обращению уполномоченного по защите госязыка и «жителей общины города». Соответствующее решение принято исполкомом городского совета.

После государственного переворота в 2014 году Киев начал борьбу с советской историей и со всем, что связано с РФ, в том числе с русским языком.