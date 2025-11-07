Орбан считает, что саммит России и США состоится

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что новый российско-американский саммит состоится в Будапеште, но пока невозможно сказать, приведет ли он к скорому урегулированию конфликта на Украине.

"Будапештский мирный саммит состоится. Пока неизвестно, будет ли это мирный саммит, на котором будет найдено решение, или просто важный этап, ведущий к миру", - сказал глава правительства, выступая в программе радиостанции Kossuth, которая транслировалась из Вашингтона.

Орбан в пятницу будет принят в Белом доме президентом США Дональдом Трампом.

Глава правительства в четверг заявил, что, по его мнению, России и США осталось решить один-два вопроса, чтобы договориться о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир [на Украине]", - заявил премьер в интервью газете Magyar Nemzet.

Отправляясь в Вашингтон, Орбан отмечал, что одной из главных тем переговоров в Белом доме станут пути урегулирования украинского конфликта. Он также выражал надежду, что его встреча с Трампом сможет приблизить новый российско-американский саммит.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.