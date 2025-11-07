Американский политический комментатор, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у США нет рычагов давления на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Джонсона.

Бывший аналитик ЦРУ предупредил, что Россия не будет жертвовать национальной безопасностью ради хороших отношений с США. Также он выразил уверенность, что американцы не способны повлиять на Россию.

«У США нет никаких рычагов давления на Россию. Никаких способов. Штаты не производят ничего, что нужно было бы России», - заявил Джонсон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что возможности Вашингтона по экономическому давлению на Россию ограничены. Он подчеркнул, что у США «не так уж много бизнеса с Россией» и Москва «не та, кто много покупает у американцев».

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

В октябре США объявили о новых санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Ограничения, введенные против «Роснефти» и «Лукойла», стали первым случаем введения американских санкций против России после возвращения Трампа в Белый дом.

США также угрожали введением вторичных санкций против иностранных финансовых учреждений, которые ведут бизнес с российскими компаниями, в том числе банков, способствующих продаже российской нефти в Китае, Индии и Турции. Однако экономисты подчеркивали, что Кремлю очень хорошо удается обходить подобные санкции.