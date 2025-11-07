Лидеру латвийской парламентской партии "Стабильность!", депутату Рижской думы Алексею Росликову, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России.

© Соцсети

"Будут идти на реальный срок заключения. <...> В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь свое право быть собой - 25, и у тебя нет абсолютно никакой альтернативы", - заявил он в обращении в Telegram-канале.

По словам депутата, судебный процесс по его делу продемонстрирует "трусость и слабость" ЕС.

5 июня Росликов, являвшийся тогда депутатом Сейма (парламента) Латвии, в ходе рассмотрения законодателями декларации "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в республике "русификации" заявил: "Русский язык - наш язык!". Депутат выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские.

9 июня Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело в отношении Росликова. Как указали в ведомстве, законодатель подозревается в "оказании помощи РФ" и "разжигании национальной ненависти и вражды".