В Грузии высказались о заинтересованности ЕС в революции в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World, что свержение правительства в его стране не входит в интересы Евросоюза, однако есть отдельные лица, которые влияют на европейскую бюрократию и хотят этого.

«Например, до попытки переворота в Грузии 4 октября, когда оппозиция пыталась силой ворваться в президентский дворец, официальный представитель Еврокомиссии поддержала эту акцию под названием «мирный переворот», — сказал Кобахидзе.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

5 октября премьер Грузии обвинил представителей оппозиции в попытке устроить «майдан» внутри страны в день проведения муниципальных выборов. Тогда он отметил, что попытка захвата власти провалилась.