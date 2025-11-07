В Раде отреагировали на снятие флага Украины со здания парламента Чехии

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук раскритиковал распоряжение снять с Палаты депутатов Чехии флаг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

© Zuma/TACC

Новый спикер палаты Томио Окамура был избран на пост 5 ноября. Он поручил снять украинский флаг со здания палаты — он висел там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом. Днем Окамура обнародовал видео, на котором он держит стремянку в момент снятия флага Украины.

«Сдирать украинский флаг со здания парламента европейской страны, братский народ которой поддерживает украинцев... – сомнительное достижение», — заявил Стефанчук.

Ранее новый глава МИД Чехии Филип Турек заявил, что власти страны планируют сократить военную помощь Украине, переключившись на гуманитарную поддержку. Он считает, что кардинальных изменений в политике страны в отношении России не будет, но ожидается «более широкий акцент на суверенитете и невмешательстве».