В Китае обратились с призывом к США

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США значительно уменьшить свой ядерный арсенал. Кроме того, она выступила за создание американской стороной условий для полного ядерного разоружения, передает РИА Новости.

© ROBERT GHEMENT/EPA/TACC

Мао Нин выступила с речью на брифинге в пятницу, 7 ноября. По ее словам, США, как страна с самым большим ядерным арсеналом, должны честно и добросовестно выполнять свои уникальные и первоочередные обязательства по ядерному разоружению.

Глава США Дональд Трамп ранее сообщил о том, что обсуждал с главами России и Китая, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, возможность денуклеаризации. Он ожидает, что такие переговоры могут привести к реальным результатам.

В Совфеде предупредили США о цепной реакции из-за ядерных испытаний

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров США с КНР было решено отложить на год введение повышенных пошлин на китайские товары. Об этом стало известно из заявления Трампа, опубликованного в Федеральном реестре, который является официальным сборником документов американского правительства. Уточнялось, что по итогам встречи в Республике Корея лидеры США и КНР заключили «историческую сделку по экономическим и торговым отношениям».