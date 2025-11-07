В Китае обратились с призывом к США

В Китае призвали США уменьшить ядерный арсенал
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США значительно уменьшить свой ядерный арсенал. Кроме того, она выступила за создание американской стороной условий для полного ядерного разоружения, передает РИА Новости.
Мао Нин выступила с речью на брифинге в пятницу, 7 ноября. По ее словам, США, как страна с самым большим ядерным арсеналом, должны честно и добросовестно выполнять свои уникальные и первоочередные обязательства по ядерному разоружению.
Глава США Дональд Трамп ранее сообщил о том, что обсуждал с главами России и Китая, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, возможность денуклеаризации. Он ожидает, что такие переговоры могут привести к реальным результатам.
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров США с КНР было решено отложить на год введение повышенных пошлин на китайские товары. Об этом стало известно из заявления Трампа, опубликованного в Федеральном реестре, который является официальным сборником документов американского правительства. Уточнялось, что по итогам встречи в Республике Корея лидеры США и КНР заключили «историческую сделку по экономическим и торговым отношениям».