Обзор иноСМИ: газовый апокалипсис на Украине и новый страх жены Макрона

«Украина: газовый апокалипсис на подходе»

В текущем отопительном сезоне Украина опустошит свои хранилища газа «практически под ноль» и весной Киеву снова придется закупать дополнительные объемы, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. При этом у «Нафтогаза» будут сохранятся значительные долги, в которых Украина может «утонуть».

По словам экспертов, пока неизвестно, будут ли у Киева ресурсы - «просто физический доступ к деньгам» - для закупки газа. Один из экспертов отметил, что в этом году «Нафтогаз» получил «огромное количество» кредитов у международных и украинских банков. По расчетам аналитика, в 2026 году Украине понадобится импортировать около 4,5-5 миллиарда кубометров дополнительных объемов газа. «Нафтогаз», по его мнению, точно не сможет покрыть эти объемы из собственной операционной деятельности.

«Брижит Макрон начала переживать из-за посадки брюк на фоне слухов»

Первая леди Франции Брижит Макрон начала переживать, что ее брюки могут «топорщиться между ног» на публике и это подпитает нелепые слухи, что она родилась мужчиной, пишет британский таблоид Daily Mail. Друг Брижит Макрон, бывший министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти подчеркнул влияние странной теории заговора на морально-психологическое состояние жены французского президента. В начале 2025 года американская активистка ультраправых взглядов Кэндис Оуэнс начала распространять информацию, что первая леди Франции - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье.

В июле супруги Макрон подали против Оуэнс иск в суд американского штата Делавэр. В 219-страничной жалобе утверждается, что она подвергла их «кампании глобального унижения». В иске приводится ряд доказательств, опровергающих заявления Оуэнс, включая фотографии юной Брижит, опубликованное в газете объявление о ее рождении и тот факт, что она родила троих детей от своего первого мужа. В конце октября в Париже прошли судебные разбирательства по делу десяти человек, обвиняемых в киберпреследовании Брижит Макрон. Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет обвиняются в многочисленных злонамеренных комментариях относительно пола и сексуальной ориентации первой леди, а также в спекуляциях на ее 25-летней разнице в возрасте с мужем. Брижит Макрон не присутствовала на заседании, но суд заслушал показания о том, как преследования привели к «серьезному ухудшению ее физического и психического здоровья». Дочь Брижит Макрон Тифен Озьер рассказала в суде, что внукам первой леди пришлось столкнуться с жестокими насмешками в школе.

В Норвегии испугались российских моряков

В условиях войны для Норвегии критически важно контролировать свой гражданский флот, пишет NRK. После начала войны в 1940 году правительство в Осло приказало всем норвежским судам отправиться в порты союзников, чтобы внести свой вклад. Капитаны (все они были норвежцами) подчинились. Ассоциация норвежских моряков опасается, что сегодня этого не произойдет, подчеркивается в статье. Гражданские суда будут очень важны в случае войны, поскольку они могут перевозить солдат и грузы, особенно через Атлантику. У НАТО мало собственных грузовых судов, альянс полностью зависит от гражданского торгового флота, отмечает NRK. Из данных Норвежского морского управления следует, что количество разрешений для российских капитанов и моряков на плавание с норвежскими судами за границей, резко возросло с 2020 года. Сейчас таких разрешений вдвое больше, чем пять лет назад.

Терье Хернес Петтерсен из Норвежского профсоюза моряков заявил NRK, что корабли с российскими капитанами можно считать «потерянными» в потенциальной войне. Он опасается, что российские капитаны не будут лояльны Норвегии в случае конфликта с Россией, и вместо этого будут выполнять приказ президента РФ Владимира Путина. Профессор Зигмунд Симонсен заявил NRK, что норвежский торговый флот, вероятно, важнее для НАТО, чем норвежская армия. Правительство Норвегии ранее запретило выдавать российским капитанам новые разрешения на управление судами. Но закон не имеет обратной силы. Разрешения выдаются сроком на пять лет, а в ноябре 2024 года 65 российских капитанов имели разрешение на управление норвежскими кораблями.

«Мы вымрем»: в Латвии заявили о неготовности населения к войне

Полковник, командир батальона Национальных вооруженных сил Латвии Антонина Блёдоне заявила, что ей страшно представить, каким будет поведение латышей в случае войны, пишет NRA. По ее мнению, латыши «вымрут», если убегут и не попытаются защитить себя. Также полковник привела пример Израиля, где сейчас действует режим прекращения огня, но ситуация остается небезопасной, однако люди там по-прежнему заводят семьи и в стране нет демографических проблем.

По ее словам, в Латвии, когда начался конфликт на Украине, люди стали думать, что «не стоит засаживать теплицу в этом году, вдруг война». Полковник посетовала, что латыши не хотят заводить детей и «ждут, пока все успокоится». Блёдоне заявила, что граждане Латвии «не думают о стране, не думают о себе как о латышах, не думают о продолжении рода, а думают лишь о том, насколько им комфортно в данный момент».

Тяжелая жизнь юных украинок в Германии

Новое исследование показало, что все больше украинцев хотят остаться в Германии надолго, но все меньше из них чувствуют себя желанными гостями в стране, пишет Süddeutsche Zeitung. Опрос, проведенный Федеральным институтом исследований населения (BiB), показал, что 59 процентов респондентов-украинцев хотели бы остаться в Германии навсегда или как минимум на несколько лет - вне зависимости от того, когда завершится конфликт с Россией. Это резко контрастирует с ситуацией начала лета 2022 года. Тогда только 37 процентов опрошенных украинцев заявляли о долгосрочных планах проживания в Германии. Сейчас в Германии проживают 1,2 миллиона украинских просителей убежища. Они составляют вторую по численности группу мигрантов в стране после граждан Турции - даже больше, чем сирийцы.

BiB провел в общей сложности 40 тысяч интервью с украинскими беженцами. За прошедшие годы ощущение немецкого гостеприимства у многих украинцев коренным образом изменилось. Если в начале лета 2022-го 76 процентов беженцев заявили, что чувствуют себя «в основном или полностью желанными гостями», то к лету 2025 года этот показатель снизился до всего 32 процентов. Украинские дети и подростки быстро усваивают язык, посещая школу. Тем не менее, они чувствуют себя менее интегрированными, чем их родители. В результате они чаще хотят вернуться на родину. Только 34 процентов детей и подростков заявили, что хотят остаться в Германии навсегда. Украинские девушки в возрасте от 14 до 17 лет сообщают о наибольших эмоциональных трудностях в Германии. Согласно исследованию BiB, эта группа также демонстрирует самую низкую общую удовлетворенность жизнью.