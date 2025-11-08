США не имеют рычагов давления на Россию, поэтому они не могут повлиять на ее политику. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Он обратил внимание, что американские предприятия не производят ничего, что было бы необходимо Москве.

«США не имеют никаких рычагов давления на Россию. Никаких способов», — подчеркнул эксперт.

Эксперт считает, что США могут использовать Китай как рычаг давления на Россию

Джонсон выразил уверенность, что Москва не намерена «жертвовать безопасностью страны» исключительно ради поддержания хороших отношений с Вашингтоном.

7 ноября член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал президента США Дональда Трампа посетить столицу РФ ради урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин посетил американский штат Аляска и тем самым продемонстрировал серьезные намерения добиться мира. По словам политика, пришло время хозяину Белого дома поступить аналогичным образом, так как США ответственны за происходящее на Украине.

Ранее Трамп заявил, что сможет договориться с РФ «за пару месяцев» и достичь мира на Украине.