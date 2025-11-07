Сразу четыре бывших премьера Японии уснули на заседании парламента

Четыре бывших премьера Японии уснули на заседании парламента. Об этом сообщает Yahoo Japan.

Как отмечается в сообщении, речь идет о Таро Асо, Ёсихидэ Суга, Фумио Кисиду и Сигэру Исибу. Политики сидели с закрытыми глазами во время выступления нового премьера Японии Санаэ Такаити.

«Все четыре бывших премьер-министра в заднем ряду находятся в подозрительных позах - глаза закрыты», — говорится в сообщении.

В начале ноября власти Японии направили военных для борьбы с нападениями медведей в ряде префектур.

По данным журналистов, Силы самообороны Японии начали операцию в городе Казуно. В рамках задачи военные помогут транспортировать, устанавливать и проверять ловушки для ловли медведей. При этом отстрелом животных займутся обученные охотники, следует из материала.