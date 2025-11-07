Венгрию призвали отказаться от российской нефти

Группа американских сенаторов призвала Венгрию отказаться от российской нефти
Группа американских сенаторов обратилась к властям Венгрии с призывом отказаться от покупки российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В группу вошли представители и Демократической, и Республиканской партий. Они издали резолюцию перед встречей американского президента Дональда Трампа и венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Вашингтоне.
«Двухпартийная группа сенаторов США настоятельно призывает Венгрию прекратить закупки российских энергоносителей», — говорится в документе.
В резолюции утверждается, что Венгрия не показала «никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива».
Орбан назвал препятствие для встречи Путина и Трампа
Напомним, что 7 ноября Трамп примет Орбана в Белом доме после переноса саммита России и США, который должен был пройти в Будапеште. В конце октября американский лидер заявлял, что Венгрия якобы попросила исключить ее из санкций против российской нефти. Трамп отметил, что пока не дал такое разрешение.