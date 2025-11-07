На Западе обратились со срочным призывом к Трампу

Член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом незамедлительно посетить Москву. Финский политик апеллировал к тому, что российский глава Владимир Путин уже посещал Штаты в 2025 году и Трамп должен сделать ответный шаг.

«Президент Путин проявил серьезные намерения по достижению мира, посетив Аляску. Пришло время Трампу приехать в Москву, поскольку США ответственны за происходящее на Украине», — заявил Мема в соцсети X.

Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно принимать решения по украинскому конфликту, поскольку полностью зависит от поддержки западных стран.

В конце октября администрация Белого дома объявила об отмене встречи лидеров в Будапеште, о которой Трамп и Путин договорились ранее. При этом официальные представители США уточнили, что от планов провести саммит не отказываются. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин рассматривает возможность проведения переговоров в будущем.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 октября заявил, что после его запланированного визита в Вашингтон 7 ноября перспектива проведения российско-американского саммита в Будапеште может стать более реальной. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, посетивший недавно страну, также косвенно подтверждал подготовку США к потенциальным переговорам.