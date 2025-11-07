Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в его стране американского лидера Дональда Трампа называют «президентом мира». Об этом он сказал в ходе встречи главы Штатов с лидерами стран Центральной Азии, трансляцию с которой вел Associated Press.

Саммит в формате «C5+1» прошел в Белом доме. Его участниками стали лидеры Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

В своей речи Мирзиеев отметил, что ни один президент США до Трампа не уделял столько внимания Центральной Азии. Он выразил за это благодарность.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

«Я уже вам говорил и хочу еще раз повторить, в Узбекистане вас называют "президентом мира" — вы завершили восемь войн, и я верю, что именно вы сможете остановить конфликт между Россией и Украиной», — заявил президент Усзбекистана.

Напомним, что саммит «C5+1» («Центральная Азия плюс США») проводится с 2015 года. Согласно официальным заявлениям, его цель — развитие сотрудничества между государствами в сфере экономики, энергетики и безопасности.