Саммит России и США в Будапеште может состояться после того, как стороны решат «один-два» неурегулированных вопроса. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, встреча лидеров двух государств может состояться в течение нескольких дней после решения проблемных моментов. Орбан считает, что после саммита, в зависимости от согласия сторон, могут последовать «прекращение огня и мир» в украинском конфликте.

Напомним, что в октябре президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились по телефону. Белый дом позже заявил, что не отказывается от планов провести саммит, а в Кремле отмечали, что Путин также не исключает его проведения.

31 октября Орбан заявил, что саммит может стать ближе после его визита в Белый дом и встречи с Трампом. Венгерский политик прибудет в Вашингтон 7 ноября.