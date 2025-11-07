В Турции объяснили желание ЕС усилить Украину

Европа осознает военную мощь России и потому стремится усилить поддержку Украины, заявил вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Европа стремится помочь Киеву, увеличивая поставки вооружений и расширяя санкции.

«Европейский союз делает ставку на экономическое давление и военную помощь Киеву, считая, что ослабление Украины напрямую скажется на безопасности самой Европы», — объяснил он.

По мнению аналитика, ЕС намерен продолжать курс на ужесточение санкций против Москвы и увеличение объемов вооружений для украинской армии, а США хотят завершения конфликта и налаживания торговых отношений с Россией.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза предоставят Украине доступ к Европейскому оборонному фонду.