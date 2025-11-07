Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России

Telegram-канал SHOT утверждает, что глава ВСУ Александр Сырский взял деньги из украинского военного бюджета на лечение своего отца в России. SHOT ссылается на неназванные источники.

По словам собеседников Telegram-канала, счета за лечение отца Сырского превысили пять миллионов рублей. Утверждается, что часть суммы глава ВСУ взял из бюджетных средств, «которые, по всей вероятности, были выделены на нужды ВСУ».

По информации SHOT, после появления информации о переводе средств Сырским в Россию в Киеве начали обсуждать его отставку.

СМИ сообщали, что 86-летний Станислав Сырский был госпитализирован в июне с заболеванием головного мозга, но теперь идет на поправку. Отмечалось, что болезнь Сырского-старшего обострилась на фоне коронавируса. По данным SHOT, узнав о тяжелой болезни отца, глава ВСУ вышел на связь с семьей после долгой паузы, связанной с политическими разногласиями.

Александр Сырский, бывший командующий украинских сухопутных войск, возглавил ВСУ в феврале 2024 года. Сырский родился во Владимирской области в семье военного и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище.