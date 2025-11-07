В США военные попали в больницу из-за подозрительной посылки

В четверг, 6 ноября, на военную базу США в Мэриленде была доставлена подозрительная посылка с белым порошком неизвестного происхождения, сообщает CNN. По словам источников телеканала, несколько сотрудников базы почувствовали себя плохо и были госпитализированы.

В заявлении Объединенной военной базы Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона (округ Колумбия), говорится, что одно из зданий базы эвакуировали после того, как сотрудник открыл подозрительный пакет. База была оцеплена.

Один из осведомленных источников CNN сообщил, что первоначальные исследования, проведенные подразделением по нейтрализации опасных материалов, не выявили ничего тревожного, но расследование продолжается. Пока неизвестно, на какие проблемы со здоровьем пожаловались люди, находившиеся в непосредственной близости от посылки.

Комната, где был вскрыт конверт, остается закрытой. Она находится в здании, где расположен Центр готовности ВВС. Два источника CNN утверждают, что в посылке также находилась «политическая пропаганда».

Объединенная база Эндрюс - военная база, которую регулярно посещают американские VIP-персоны, в том числе президент США, вице-президент и министры. Президент Дональд Трамп побывал на базе в среду.

Центр готовности ВВС Национальной гвардии выполняет функции связующего звена между Бюро Национальной гвардии и подразделениями ВВС Национальной гвардии в каждом американском штате.