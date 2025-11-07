СМИ: российские активы могут оставить Украину без денег

Евросоюз может не успеть выделить Украине критически важный кредит в 140 миллиардов евро из-за споров вокруг использования замороженных российских активов в качестве обеспечения. Об этом сообщает одно из американских изданий. По его данным, у Киева уже весной могут закончиться деньги.

По данным Politico, Еврокомиссия активизировала переговоры с правительством Бельгии, чтобы найти способ предоставить Украине масштабный репарационный кредит. Сумма в 140 миллиардов евро должна была дать Киеву трехлетнюю финансовую передышку. Однако ключевым и спорным условием стало требование обеспечить этот заем замороженными российскими государственными активами, которые хранятся в Бельгии, основном депозитарии таких средств в ЕС.

Как Евросоюз хочет использовать российский активы для помощи Украине

Этот план столкнулся с жестким сопротивлением. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер блокирует сделку, опасаясь серьезных финансовых и юридических последствий для своего правительства и бюджета. Главный риск заключается в том, что Москва может подать в суд на Бельгию, что приведет к длительным и дорогостоящим судебным разбирательствам.

Ранее в Евросоюзе наметились разногласия по вопросу использования замороженных российских активов. Италия, Франция и Бельгия выступили против идеи применения этих средств в качестве обеспечения для кредитов Украине, передает «Царьград». Правительства Италии и Франции объясняют свою позицию опасениями юридических рисков и потенциальной финансовой ответственности в случае, если международный суд признает такие действия противозаконными. Бельгия, на территории которой через платформу Euroclear хранится значительная часть активов, также выражает несогласие с этим планом.