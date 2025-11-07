США ударили по новому судну в Карибском море

Еще одно судно наркоторговцев уничтожили в Карибском море. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.

© mbbirdy/iStock.com

«Судно перевозило наркотики в Карибском море и было атаковано в международных водах... Трое наркотеррористов, находившихся на борту судна, погибли», - написал он в соцсетях.

По словам Хегсета, удар по цели был произведен с санкции президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что американские военные модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу «Рузвельт-Роудс» времен холодной войны в Карибском море.

Напомним, удары по предполагаемым наркоторговым судам усилили напряженность в отношениях США с Венесуэлой и Колумбией. Россия осудила действия Вашингтона. В МИД РФ заявили, что Москва поддерживает Каракас в защите суверенитета.