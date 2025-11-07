Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: Британия готова вступить в войну на Украине

Британская армия планирует принять участие в конфликте на Украине или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой "коалиции желающих". Предполагается использование всего спектра военных возможностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Guardian.

"Военные источники <…> (Заявили. — Прим. Ред.), что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты", — пишет издание.

Орбан рассказал, что мешает проведению саммита Россия-США в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит России и США в Будапеште может состояться через несколько дней после того, как Москва и Вашингтон урегулируют несколько вопросов. Он предполагает, что, в зависимости от согласия сторон, может последовать прекращение огня и мир, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Magyar Nemzet.

"В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, а после него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать (в украинском конфликте - ред.) прекращение огня и мир", - заявил премьер в своем интервью.

На Украине рассказали, чего боится Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что европейские партнеры подставят его по итогам урегулирования конфликта. Об этом в своем интервью заявил украинский политолог Руслан Бортник, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Politeka.

"Зеленский обоснованно опасается, что в конечном итоге его кинут", — рассказал эксперт, комментирую желание главы киевского режима получить гарантии безопасности для Украины.

По словам политолога, ни Европа, ни США не готовы предоставлять Киеву подобные гарантии. Он также констатировал, что план урегулирования конфликта этого не предусматривает.

СМИ: Балтийское море наводнили военные "корабли-призраки"

Многочисленные сигналы "кораблей-призраков" зафиксированы в Балтийском море. Речь идет о военных кораблях стран НАТО, которые должны были находиться в других местах, пишет РИА Новости со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

"В понедельник в судоходных службах произошли странные инциденты, когда Балтийское море, казалось, было наводнено военными кораблями. На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря", — говорится в материале издания.

Так, в Финском заливе оказался испанский военный корабль, который, по информации от Traficom, в этот момент должен был находиться на пути из Сомали в Японию.

Заявление Рютте о России спровоцировало на Западе переполох

Несмотря на заявления генсека НАТО Марка Рютте, альянс не сможет победить в противостоянии с Россией. Об этом заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми, комментируя выпад генсека в адрес Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Daniel Davis.

"Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией — это фантазия", — сказал он в своем интервью.

По словам отставного военного, Россия никогда не собиралась нападать ни на одну из стран блока. Он также отметил, что вся антироссийская риторика Запада основана исключительно на подстрекательстве.