Токаев увидел в Трампе посланника свыше

Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл в политику страны. Об этом на саммите «США — Центральная Азия» заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит AKIPress.

«Ровно год назад вы одержали убедительную победу на абсолютно честных выборах, и я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю», — сказал он.

Токаев также выразил уверенность, что политику Трампа поддерживают во всем мире.

Лидер постсоветской республики назвал Трампа «президентом мира»

Дональд Трамп провел встречу с лидерами стран Средней Азии в Вашингтоне 6 ноября. Помимо Токаева, на встрече присутствовали президенты Киргизии — Садыр Жапаров, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев и Таджикистана — Эмомали Рахмон.