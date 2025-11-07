Главы Узбекистана и Туркмении обратились к Трампу на русском языке

В ходе саммита «Центральная Азия + США» (C5+1) президенты Узбекистана и Туркменистана — Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов — разговаривали на русском языке во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют трансляции мероприятия.

«На самом деле, до этого ни один президент Америки так не относился к Центральной Азии. Я лично и все мои коллеги очень благодарны. Мы на самом деле почувствовали такое внимание с вашей стороны, и это дорогого стоит для нас», — сказал Мирзиеев на русском языке. Его слофа прозвучали в эфире YouTube-канала Associated Press.

На русском языке к Трампу обратился и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. В то же время, лидеры Киргизии и Таджикистана — Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон — выступили на своих государственных языках.

Единственным, кто говорил с Трампом на английском, стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Царьград». Он сделал американскому лидеру несколько комплиментов.

«Я твердо уверен, что вы сильный лидер, государственный деятель», — сказал Токаев. Он также добавил, что политика Трампа «вдохновила» его на построение сильного Казахстана на основании понимания закона и порядка.

Вскоре после встречи с главой Казахстана Камымом-Жомартом Токаевым президент США Дональд Трамп ограничился кратким комментарием по поводу прошедшего диалога. Американский лидер лаконично оценил переговоры: «У нас был отличный разговор». Какие-либо подробности, включая обсуждение двусторонних экономических отношений, Трампом раскрыты не были.