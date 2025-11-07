Трамп раскрыл одно желание США касательно Украины

Трамп заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трампа заявил, что Вашингтон хочет завершения конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.
Американский лидер сказал, что достигнуть мира пока не удалось, однако стороны добились «значительного прогресса» в этом вопросе. Президент США рассчитывает, что Россия и Украина «в какой-то момент» поступят «очень умно и сделают это».
«Мы хотим увидеть завершение этого конфликта», — сказал Трамп.
Трамп дал обещание по конфликту на Украине
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в урегулировании конфликта был достигнут «некий прорыв». По его словам, сторонам предстоит провести много технической работы и согласовать «протоколы безопасности для Украины».