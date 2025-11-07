Трамп раскрыл одно желание США касательно Украины

Президент США Дональд Трампа заявил, что Вашингтон хочет завершения конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.

Американский лидер сказал, что достигнуть мира пока не удалось, однако стороны добились «значительного прогресса» в этом вопросе. Президент США рассчитывает, что Россия и Украина «в какой-то момент» поступят «очень умно и сделают это».

«Мы хотим увидеть завершение этого конфликта», — сказал Трамп.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в урегулировании конфликта был достигнут «некий прорыв». По его словам, сторонам предстоит провести много технической работы и согласовать «протоколы безопасности для Украины».