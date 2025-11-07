Трамп раскрыл одно желание США касательно Украины

Президент США Дональд Трамп высказался о желании Вашингтона по поводу украинского конфликта — он заявил, что хочет увидеть, как этот конфликт завершится. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

«Мы хотим увидеть завершение этой войны», — сказал Трамп. Он добавил, что, по его мнению, рано или поздно Москва и Киев «поступят очень умно» и все-таки достигнут урегулирования.

Трамп заявил о значительном прогрессе в решении украинского конфликта

Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.