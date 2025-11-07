Трамп заявил о значительном прогрессе в решении украинского конфликта

На пути к миру на Украине был достигнут значительный прогресс. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп и отметил, что пока до сих пор не удалось достигнуть мира.

«РФ и Украина. Мы не достигли мира пока что, но, я думаю, добились значительного прогресса», — сказал Трамп во время совместного с лидерами стран Центральной Азии мероприятия. Слова передал телеканал Fox News.

Трамп: конфликт на Украине можно завершить за пару месяцев

Мнение экспертов о сроках окончания украинского конфликта разнятся. Российская сторона требует устранения первопричин кризиса и хочет, чтобы ее законные требования были учтены странами. Некоторые политические аналитики придерживаются мнения, что конфликт может возобновиться при урегулировании без устранения этих самых первопричин.

Другие же считают, что он может затянуться на десятилетие, а кто-то и вовсе заявил, что все закончится через два месяца. Когда завершится СВО по мнению экспертов — в материале URA.RU.