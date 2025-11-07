Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину едва не превратился в хаос после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали мужчину из ее сопровождения. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Необъявленный визит едва не перерос в хаос после того, как один из ее сопровождающих, предположительно водитель, привлек внимание военных вербовщиков», — говорится в материале.

Сальдо оценил визит Джоли в Херсон словами «поставили Украине вместо Tomahawk»

Кроме того, пишет газета, руководство страны из-за этого визита разгневалось — властям не понравилось, что актриса не предупредила их о своих планах.

Джоли посетила Херсон 5 ноября. В тот же день человек из ее сопровождения был задержан сотрудниками ТЦК. Позднее его отпустили.