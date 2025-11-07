Депутат Рады заявил о массовой миграции украинцев в Россию ради безопасности

Все больше жителей Украины принимает решение мигрировать в Россию и Белоруссию, где они могут чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Он пояснил, что украинцы уезжают не только с территории страны, но и из Европы.

«Во-первых, там [в России и Белоруссии] не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее — и в бытовом смысле, и в человеческом», — написал политик. Также к плюсам жизни в этих странах он отнес простоту адаптации, высокий уровень образования и медицины, возможность жить в традиционной духовной среде.

Кроме того, Дмитрук рассказал, что часто получает письма от людей, которые проживают в Донецкой народной республике. По его словам, часто они забирают к себе родственников из Украины.

«Почему? Потому что там есть свет, вода и тепло. Есть работа. И нет ни ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов), ни СБУ (Служба безопасности Украины)», — резюмировал политик.

В октябре прошлого года постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что в Киеве факт массового переезда украинцев в новые регионы России вызвал бешенство.