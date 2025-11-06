Новый спикер парламента Чехии снял со здания палаты флаг Украины

Новоизбранный спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура приказал снять со здания нижней палаты флаг Украины, который висел там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

Отмечается, что соответствующее распоряжение он дал на следующий день после своего избрания на третий по значимости пост в Чехии — 6 ноября.

«Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — написал Окамура.

Его решение вызвало негативную реакцию со стороны лидеров бывших правящих партий и предшественника на посту спикера Маркеты Адамовой. Они назвали снятие флага Украины «позорным» и «подрывающим солидарность и прозападную ориентацию страны».

Окамуру избрали на пост спикера Палаты депутатов парламента Чехии 5 ноября. По итогам тайного голосования он получил 107 голосов из 197 присутствующих депутатов.