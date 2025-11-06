Новый спикер парламента Чехии снял со здания палаты флаг Украины

Аксинья Кравченко

Новоизбранный спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура приказал снять со здания нижней палаты флаг Украины, который висел там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

© Global Look Press

Отмечается, что соответствующее распоряжение он дал на следующий день после своего избрания на третий по значимости пост в Чехии — 6 ноября.

«Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — написал Окамура.

Его решение вызвало негативную реакцию со стороны лидеров бывших правящих партий и предшественника на посту спикера Маркеты Адамовой. Они назвали снятие флага Украины «позорным» и «подрывающим солидарность и прозападную ориентацию страны».

Окамуру избрали на пост спикера Палаты депутатов парламента Чехии 5 ноября. По итогам тайного голосования он получил 107 голосов из 197 присутствующих депутатов.