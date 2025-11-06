Зеленский пригрозил работающим в России украинцам

Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против тех украинцев, которые работают в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Зеленского.

© ТАСС/ZUMA

Согласно сообщению, власти Украины подготавливают новые ограничения против граждан страны, которые работают на территории России. Какие-либо подробности будущих санкций пока не уточняются.

«Поручил готовить новые наши решения совета нацбезопасности и обороны Украины против <...> лиц с украинским гражданством», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам России.