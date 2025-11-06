В Литве пожаловались, что Минск отказался пропустить литовские фуры через границу

Минск отклонил просьбу литовской стороны о пропуске грузовых автомобилей через пограничный пункт, рассказал советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас. Об этом пишет ТАСС.

Накануне премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Вильнюс пока ищет решение, как вернуть из Белоруссии пять тысяч грузовых фур после закрытия совместной границы.

«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай, однако Минск отказался пропустить наши машины», — отметил Баярунас.

Белоруссия призвала Литву возобновить нормальную работу КПП на границе

Напомним, что 29 октября Вильнюс закрыл на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска в Литву метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты, что угрожает полетам гражданской авиации и приводит к регулярному закрытию аэропортов.

В ответ Белоруссия 31 октября запретила движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше.