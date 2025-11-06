СМИ: Республиканская партия угрожает Трампу

Республиканцы готовы порвать отношения с президентом США Дональдом Трампом, если он не даст демократам вести переговоры по продлению субсидий в рамках программы здравоохранения Obamacare. Об этом сообщает Politico.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Белый дом и руководство Республиканской партии в Конгрессе готовы обсуждать с демократами расходы на здравоохранение, но только после завершения шатдауна.

«Многие в частном порядке дают понять, что готовы порвать с Трампом, если он не позволит республиканцам вести переговоры о продлении страховых субсидий Obamacare, которые требуют демократы», — пишет Politico.

Напомним, что деятельность федерального правительства США была частично приостановлена из-за отсутствия финансирования в начале октября. Причиной шатдауна стало то, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов. Это стало уже 22-м шатдауном в истории США и четвертым при Трампе.