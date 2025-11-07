Мир с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможен, так что западные страны могут его устранить, чтобы добиться завершения украинского конфликта. С такой точкой зрения в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Политик пояснил, что украинский лидер и его приближенные относятся к партии войны.

«Среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского», — полагает Дмитрук.

Он считает, что после того, как Зеленского уберут, Запад может помочь Украине в формировании коалиционного правительства, а затем начать процесс заключения мира с Россией.

Ранее Дмитрук указал на то, что украинцы все чаще переезжают в Россию и Белоруссию, так как там чувствуют себя в безопасности.